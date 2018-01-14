Актеры Татарстана встретили Старый Новый год «Песней года»

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Доме актера имени М. Салимжанова представители театров Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов отметили Старый Новый год. Традиционный новогодний капустник артисты превратили в конкурс «Песня года».

Союз театральных деятелей Татарстана всегда подходит к организации творческих встреч с фантазией. Если последняя встреча была посвящена танцевальному конкурсу, то Старый Новый год был встречен песнями. Коллективы 11 театров республики подготовили творческие номера, среди которых были и современные песни на татарском и русском языках, и хиты советских времен.

«Поздравляю всех с окончанием новогоднего марафона. Теперь, когда елки окончены, настало время отдохнуть и самим артистам», – обратилась к гостям с приветственным словом директор Дома актера Эльмира Фатхуллина. Она отметила, что для встречи есть еще один приятный повод – юбилеи. Добрые пожелания и букеты получили именинники: народный артист РСФСР и РТ Ринат Тазетдинов и артистка Театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Зульфия Зарипова.

Между участниками проводились также забавные конкурсы на отгадывание песен. Зрителям тоже довелось поучаствовать в действии, добавляя правильными ответами дополнительные баллы на счет своих представителей – участников конкурса.

Оценивало выступление компетентное жюри, которое в этот раз было не очень строго по случаю любимого всеми праздника. Самыми яркими номерами были признаны выступления сразу нескольких театров: Камаловского, Тинчуринского, Театра оперы и балета имени М. Джалиля, а также Нижнекамского татарского драматического театра Т. Минуллина. Однако Гран-при за прочтение стихотворения Роберта Рождественского получила Халима Искандерова, представляющая театр имени Г. Камала.

«Мне всегда нравилось бывать в среде именно актеров. Веселые, непосредственные, остроумные… Актеры – наибольшие дети из всех творцов, поэтому с ними чувствую себя легко и естественно. Сегодня мне особенно вспоминаются театральные капустники двадцатилетней давности, постоянной участницей которых была незабвенная Юнона Карева. Сейчас, конечно, больше тем для шуток и обсуждений, чем тогда, поскольку сняты многие табу, что, к слову, не всегда хорошо. Однако на таких вечерах чувство свободы и культурные ценности органично сочетаются», – поделилась впечатлениями гостья праздника – поэт Лилия Газизова.