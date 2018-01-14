В Казани состоялось обсуждение «Архив будущего: архив глазами пользователей»

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 13 января форсайт-сессия «Архив будущего: архив глазами пользователей» прошла в резиденции «Штаб». Архивисты, историки, журналисты и неравнодушные жители Казани пришли к мнению, что в будущем все данные будут храниться в космосе.

На обсуждение были вынесены шесть основных вопросов: что хранить, как, для кого, где, а также как атрибутировать каждый документ и когда передавать его на хранение. Горизонтом планирования обозначалось предстоящее 30-летие.

Аналитиками был зафиксирован интересный факт: за 2009 год было произведено информации столько, сколько человечество накопило за все предыдущие столетия. Об этом рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова. «Сегодня большинство документов, которые поступают в наши архивы на вечное хранения, носят скорее протокольный характер. Они не отражают человеческий, эмоциональный фактор», – отметила она.

После более, чем двух часов обсуждения эксперты все же дали ряд прогнозов о развитии архивов в будущем. Директор креативного агентства Арина Судакова считает, что все изображения для простоты пользования будут оцифровываться. Однако, как ни странно, минус цифровой эры в быстроте развития технологии.

«Сколько хранить информацию и когда передавать ее на хранение – эти функции будут определяться возможностями электронного носителя. В ближайшие 10 лет все данные будут в «облаках». Далее, вполне вероятно, – в космосе», – уверена один из разработчиков электронного документооборота в республике Руфина Сарварова.

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