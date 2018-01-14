Старый Новый год отметили на центральной площади Нурлата

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). На центральной площади Нурлата горожане отметили Старый Новый год, пишет местная газета «Дружба».
Гостей праздника поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Они пригласили нурлатцев на новогодний хоровод возле главной елки.
Пришедшие на вечер поздравили со сцены своих близких и приняли участие в викторине. Дети рассказывали стихи.
Артисты художественной самодеятельности подготовили творческие номера и исполнили народные песни. Гости события танцевали под эстрадные композиции и согревались горячим чаем.