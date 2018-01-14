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Старый Новый год отметили на центральной площади Нурлата

14 января 2018, 00:16

Артисты художественной самодеятельности подготовили творческие номера и исполнили народные песни.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). На центральной площади Нурлата горожане отметили Старый Новый год, пишет местная газета «Дружба».

Гостей праздника поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Они пригласили нурлатцев на новогодний хоровод возле главной елки.

Пришедшие на вечер поздравили со сцены своих близких и приняли участие в викторине. Дети рассказывали стихи.

Артисты художественной самодеятельности подготовили творческие номера и исполнили народные песни. Гости события танцевали под эстрадные композиции и согревались горячим чаем.

 


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