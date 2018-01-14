Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

В Казани откроется юбилейная выставка художницы Софии Кузьминых

14 января 2018, 06:28

В залах галереи «Хазинэ» будут выставлены десятки работ, выполненных в техниках традиционных для татар художественных ремесел.
Роберт Гайсин: «Я не пишу прямых пейзажей и натюрмортов, портретов, мои работы походят на стихи»
В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Советское реалистическое искусство»
В галерее «Хазинэ» пройдет всероссийская выставка-смотр «Молодые дарования»
В галерее «Хазинэ» открывается персональная выставка Фарида Суюрова
В галерее «Хазинэ» открылась выставка творческого объединения «Чингисхан»

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ откроется юбилейная выставка татарстанской художницы Софии Кузьминых.

В экспозицию войдут десятки работ, выполненных в техниках традиционных для татар художественных ремесел. Это кожаная мозаика, резьба, вышивка, батик, триптих.

Как отмечают искусствоведы, творчество Кузьминых отличается широтой мышления, разнообразием поисков в области формы и декора, свободой фантазии и стремлением к стилевому единству на основе традиций народного творчества, национальной орнаментики с ее особенным богатством растительных, цветочных мотивов.

Художница своими произведениями вернула татарскому народу его древнее искусство, обогатив его новыми мотивами, сюжетами, орнаментальными композициями и изысканным колоритом. Именно Кузьминых принадлежат заслуги возрождения искусства татарской кожаной мозаики, развития золотого шитья, разработки национального костюма.

Выставка будет открыта для посещений до 17 февраля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter