В Казани откроется юбилейная выставка художницы Софии Кузьминых

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ откроется юбилейная выставка татарстанской художницы Софии Кузьминых.

В экспозицию войдут десятки работ, выполненных в техниках традиционных для татар художественных ремесел. Это кожаная мозаика, резьба, вышивка, батик, триптих.

Как отмечают искусствоведы, творчество Кузьминых отличается широтой мышления, разнообразием поисков в области формы и декора, свободой фантазии и стремлением к стилевому единству на основе традиций народного творчества, национальной орнаментики с ее особенным богатством растительных, цветочных мотивов.

Художница своими произведениями вернула татарскому народу его древнее искусство, обогатив его новыми мотивами, сюжетами, орнаментальными композициями и изысканным колоритом. Именно Кузьминых принадлежат заслуги возрождения искусства татарской кожаной мозаики, развития золотого шитья, разработки национального костюма.

Выставка будет открыта для посещений до 17 февраля.