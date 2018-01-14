Казанский оркестр La Primavera даст два концерта в Московской консерватории

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В январе Казанский камерный оркестр La Primavera даст два абонементных концерта в Московской консерватории. Первый концерт состоится 27 января в Рахманиновском зале, второй пройдет в Малом зале консерватории 29 января.

«Мы довольно часто бываем приглашены в абонементы Московской консерватории, выступаем с ведущими профессорами, педагогами. Нас там хорошо знают. Мы тоже всегда с удовольствием откликаемся на приглашения», – отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра La Primavera Рустем Абязов.

В первый вечер вместе с оркестром La Primavera на сцену выйдут пианисты Рустем Кудояров и Сабрина Зелич, скрипач Александр Тростянский и флейтистка Эдита Фил.

Кудояров и Зелич – первые выпускники класса знаменитого пианиста Николая Петрова. Сабрина преподает в Музыкальной академии Загреба (Хорватия), Рустем Кудояров – доцент Московской консерватории и солист «Москонцерта». Эдита Фил последние годы живет и работает в Москве. Тростянский – заслуженный артист России, профессор Московской консерватории.

«Возникла идея сделать программу инструментальных концертов с двумя и более солистами, в том числе сыграть редко звучащие концерты для двух клавиров с камерным оркестром», – прокомментировал инициативу Рустем Кудояров.

В программу вошли Пятый Бранденбургский концерт И. С. Баха, отличающийся богатством композиторских идей, и редко исполняемый Седьмой концерт Моцарта. В Рахманиновском зале он прозвучит в день рождения композитора.

В программу второго концерта, который оркестр даст вместе с профессором, пианистом Рувимом Островским, включены сочинения И. Баха, Э. Блоха, Й. Гайдна и А. Фута.

