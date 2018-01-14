Одну из улиц Автограда предложили назвать именем почетного гражданина города

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). На встрече активистов общественной организации «Челнинское землячество» мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву предложили название для одной из улиц города. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Президент некоммерческой организации «Логистическая ассоциация Татарстана» Леонид Штейнберг предложил присвоить одной из улиц имя почетного гражданина Набережных Челнов Геннадия Филатова.

В рамках мероприятия в «Челнинское землячество» приняли новых членов, которые активно участвуют в жизни города. Также представители общественной организации возложили цветы к памятникам Раису Беляеву и Евгению Батенчуку.