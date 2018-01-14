В Казани открылась бесплатная серия лекций для предпринимателей-мусульманок

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Казани на базе Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ начал свою работу двухдневный образовательный проект для начинающих предпринимателей-мусульманок.

Серия лекций призвана помочь женщинам, которые мечтают начать собственное дело и монетизировать свое хобби.

Участие в проекте могут принять все желающие. Курс помогает приобрести базовые знания по основным направлениям, необходимым для начала предпринимательской деятельности: бухгалтерия, право, налоги, экономика и профайлинг.

Как сообщает Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, прошедшим обучение будет выдаваться так называемая дорожная карта – перечень видов поддержки молодых предпринимателей, которые существуют в Казани. Серия лекций в дальнейшем будет проводиться раз в несколько месяцев.