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Сельское хозяйство, Здоровье и среда

Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в трех регионах России

14 января 2018, 02:29

Руководителям свиноводческих хозяйств Татарстана рекомендовано соблюдать зоогигиенические нормы и правила содержания свиней.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) с начала 2018 года зарегистрированы на территориях Краснодарского края, Белгородской и Волгоградской областей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.

Так, 5 января при лабораторных исследованиях геном вируса АЧС обнаружен в материале, отобранном от диких кабанов в Белгородской области. 9 января вирус африканской чумы свиней выявлен в останках трупа павшего животного на территории личного хозяйства в Волгоградской области. А 10 января у двух диких кабанов в Волгоградской области также был выделен генетический материал этого вируса.

Кроме того, при лабораторных исследованиях диагностического материала от свиней, павших на территории свинокомплекса «Развильненский» в Краснодарском крае, обнаружен вирус АЧС.

Сейчас в этих регионах проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения инфекции.

В связи со вспышками вируса Управление Россельхознадзора по РТ обратилось к руководителям свиноводческих хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств республики с просьбой соблюдать зоогигиенические нормы и правила содержания свиней.


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