Вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в трех регионах России

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) с начала 2018 года зарегистрированы на территориях Краснодарского края, Белгородской и Волгоградской областей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.

Так, 5 января при лабораторных исследованиях геном вируса АЧС обнаружен в материале, отобранном от диких кабанов в Белгородской области. 9 января вирус африканской чумы свиней выявлен в останках трупа павшего животного на территории личного хозяйства в Волгоградской области. А 10 января у двух диких кабанов в Волгоградской области также был выделен генетический материал этого вируса.

Кроме того, при лабораторных исследованиях диагностического материала от свиней, павших на территории свинокомплекса «Развильненский» в Краснодарском крае, обнаружен вирус АЧС.

Сейчас в этих регионах проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения инфекции.

В связи со вспышками вируса Управление Россельхознадзора по РТ обратилось к руководителям свиноводческих хозяйств и владельцам личных подсобных хозяйств республики с просьбой соблюдать зоогигиенические нормы и правила содержания свиней.