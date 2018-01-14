(Казань, 14 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют 42 объекта культурного назначения. На эти цели выделено 342,98 млн рублей.

Программа капитального ремонта объектов культурного назначения реализуется в РТ с 2015 года. За два года по линии программы были отремонтированы 114 объектов на сумму 798,23 млн рублей.

В 2017 году объем финансирования программы составил 342,49 млн рублей. На эти средства отремонтированы 44 объекта.

По прогнозам на 2018–2020 годы за счет разных источников запланирован капремонт 375 объектов культурного назначения.