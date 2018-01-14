Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют 42 объекта культурного назначения

14 января 2018, 09:00

В 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют 42 объекта культурного назначения На республиканскую программу капитального ремонта объектов культурного назначения в 2018 году выделено 342,98 млн рублей.

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют 42 объекта культурного назначения. На эти цели выделено 342,98 млн рублей.

Программа капитального ремонта объектов культурного назначения реализуется в РТ с 2015 года. За два года по линии программы были отремонтированы 114 объектов на сумму 798,23 млн рублей.

 

В 2017 году объем финансирования программы составил 342,49 млн рублей. На эти средства отремонтированы 44 объекта.

По прогнозам на 2018–2020 годы за счет разных источников запланирован капремонт 375 объектов культурного назначения.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter