В Нижнекамском районе состоялся большой праздничный концерт

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В районном Доме культуры поселка Красный Ключ прошел праздничный концерт «Рождественская встреча», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Для юных зрителей поселка, учащихся воскресной школы и артистов у елки была подготовлена праздничная программа. Дети разгадывали загадки, водили хороводы, танцевали вместе с Колобком, Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. За новогодние костюмы и участие в конкурсах детей наградили сладкими подарками.

После рождественской елки всех пригласили в большой зал на праздничный концерт «Светлый праздник Рождества», где дети воскресной школы «Святой источник» представили небольшой спектакль о «рождественской елочке». Они исполнили вокальные и хореографические номера.

Кульминацией концерта стало выступление творческих коллективов города и района. Перед сельчанами выступили любимая зрителями певица Оксана Ялтанская, народный коллектив ансамбля «Ромашка», ансамбли «Россияночка» и «Тальяночка».