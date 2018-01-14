Представители Совета отцов в Менделеевске вместе с детьми посетили ферму

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Представители Совета отцов Менделеевского района Татарстана вместе с детьми посетили ферму в селе Псеево. Ребята покатались на лошадях и попробовали деревенское молоко, сообщает ИЦ «Менделеевск».

За последние два месяца Совет отцов возобновил свою работу. Его активные участники организовали семейные зимние походы в Березовую рощу. Папы показали детям, как правильно развести костер и поставить палатку.

Также Совет отцов провел совещание в Центре детского творчества. Его участники подвели итоги проведенных мероприятий и наметили план работы на ближайшее время.

В ближайшее время общественники планируют провести ряд мероприятий в рамках военно-патриотического месячника.