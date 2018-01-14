Мусульмане Татарстана в день рождения Марджани почтут память богослова

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). 16 января исполняется 200 лет со дня рождения великого татарского богослова, просветителя, мусульманского философа, историка и востоковеда Шигабутдина Марджани. В связи со знаменательной датой в день рождения выдающегося ученого в Республике Татарстан запланирован целый ряд мероприятий, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

2018 год объявлен Духовным управлением мусульман Татарстана Годом Шигабутдина Марджани.

В день рождения богослова с самого утра мусульманская умма Казани во главе с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным соберется на Ново-Татарском кладбище Казани у могилы Шигабутдина хазрата, чтобы почтить его память. Камиль Самигуллин прочтет в честь шейха Марджани аяты из благородного Корана и совершит за него дуа.

Затем в течение дня в разных уголках республики пройдут тематические вечера, посвященные жизни и деятельности Шигабутдина Марджани. В Буинском, Кукморском, Мамадышском, Ютазинском, Набережночелнинском и Альметьевском медресе организуют вечера проповедей, викторины, открытые уроки, лекции и круглые столы для учащихся, имамов и всех желающих.

Во второй половине дня руководство ДУМ РТ, имамы Казани, преподаватели и шакирды столичных медресе соберутся в Национальном музее РТ на открытии выставки «Шигабутдин Марджани и его наследие». На выставке будут представлены личные вещи ученого, книги, рукописи, фотографии, документы из Государственного архива РТ и другие предметы.

В феврале запланировано проведение международной конференции, всероссийских соревнований по джиу-джитсу на Кубок Марджани и других мероприятий.