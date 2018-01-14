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В России 72 процента опрошенных школьников считают себя патриотами

14 января 2018, 20:49

ОНФ провел опрос среди 1,3 тыс. учащихся от 13 до 18 лет из 81 субъекта РФ.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Всего 72 процента опрошенных российских школьников считают себя патриотами. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В ноябре прошлого года ОНФ провел опрос среди 1,3 тыс. учащихся от 13 до 18 лет из 81 субъекта РФ.

Патриотизм проявляется, прежде всего, в любви к своей стране и гордости за нее, считают 75 процентов от общего числа назвавших себя патриотами школьников. Более половины, а именно 56 процентов от общего числа учащихся-патриотов, отмечают, что патриотизм — это знание истории и гимна страны.


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