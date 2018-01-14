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Профессор из Иордании расскажет студентам БИА о жизнедеятельности Марджани

14 января 2018, 19:13

Ученый, написавший множество работ на тему «Комментарии к трудам Шигабутдина Марджани», с начала февраля прочтет лекции в Болгарской академии.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Профессор из Иордании расскажет студентам Болгарской исламской академии о жизнедеятельности татарского богослова Шигабутдина Марджани. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Ученый, написавший множество работ на тему «Комментарии к трудам Шигабутдина Марджани», начал свои искания с изучения наследия Марджани, разъяснения сложных терминов, которые были использованы им при написании трудов, а также представления тех или иных понятий сквозь призму современности.

Как сообщил ректора Болгарской исламской академии и заместитель муфтия РТ по образованию Рафик Мухаметшин, во втором семестре с начала февраля студентам прочтут лекции пять профессоров. Эти преподаватели являются специалистами в сфере акыды и шафиитской школы.

«В России традиционно придерживаются двух мазхабов, поэтому шакирды должны быть знакомы с ними в равной степени. Студенты должны знать особенности шафиитского мазхаба и расширить свои знания», – подчеркнул Рафик хазрат.

В БИА на протяжении первого учебного семестра преподавали прибывшие из Палестины и Иордании специалисты в области арабского языка и ханафитского мазхаба шейх Исмаиль Бульбуль и шейх Абдурраззак ас-Саади.

Рафик Мухаметшин считает, прибытие столь важных специалистов – очень важно для академии, так как, помимо того, что они являются известными докторами, вся их преподавательская деятельность ведется только на арабском языке.

ДУМ РТ объявило 2018 год Годом Шигабутдина Марджани.


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