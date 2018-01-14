В Елабуге снизилась смертность

(Елабуга, 14 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За 2017 год в Елабуге на свет появились 978 маленьких елабужан, что на 169 малышей меньше, чем в 2016 году. Как отмечают в отделе ЗАГС по Елабужскому району, подобная тенденция наблюдается на территории всей страны. Это объясняется тем, что сейчас в брак вступает малочисленное поколение, родившееся в трудные для страны 1990-е годы.

Среди популярных мужских имен – Тимур, Артем, Матвей, Макар, Амир. Среди женских имен лидируют Валерия, Виктория, София, Милана и Арина, такой статистикой поделились сотрудники местного ЗАГСа. Что касается редких имен, то елабужане своим детям дали такие имена, как Айбарс, Айк, Альтаир, Анатас, Анна-Мария, Анадиль.

Как отмечают сотрудники ЗАГСа, за прошлый год наблюдается снижение смертности: если в 2016 году в городе и районе умерло 866 человек, то в 2017 году этот показатель составил 839 жителей. При этом Елабужский район по уровню снижения смертности продолжает оставаться в числе лидеров в Татарстане.

Чуть меньше по сравнению с 2016 годом зарегистрировано и пар, пожелавших узаконить свои отношения. В 2017 году узами брака себя связали 560 пар, среди них два случая брака, в которых невеста не достигла брачного возраста. Расторгли семейный союз 338 пар.