Президент «Глагола» расскажет в Казани о тонкостях перевода

(Казань, 14 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 15 и 16 января президент Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголъ» Владимир Сергеев расскажет о тонкостях перевода в Казани. Встречи пройдут в Доме Аксенова и в Центре «Альянс Франсез».

Филолог, журналист, переводчик, экс-региональный пресс-атташе ЮНЕСКО в Париже Владимир Сергеев приезжает в Казань, чтобы поделиться накопленным опытом с любителями и почитателями французского и русского языков.

Долгие годы он живет в Москве и Париже, где активно продвигает культуру родной страны, поэтому рассказать обо всех языковых нюансах может, опираясь на свой многолетний опыт. Интересно, что с языка Мольера на родной русский он переводит французских драматургов. Пьесы в его переводе играют во многих театрах России и странах бывшего СНГ. Французов он знакомит с шедеврами русской поэзии от Пушкина о Евтушенко.

Тема творческой встречи в Доме Аксенова – «Переводчик и актер – что между ними общего». В Центре французского языка и культуры Сергеев расскажет о тонкостях перевода.