Ученые разработали карту мира досягаемости населенных пунктов

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Группа ученых из Великобритании, Нидерландов, Италии, США и Австралии под руководством Даниэля Вайсса из Оксфордского университета составила карту мира досягаемости населенных пунктов. Об этом сообщает портал N+1.

Разработка ученых позволяет узнать время, затраченное на дорогу из определенной точки до близлежащего города. Это время зависит от уровня развития инфраструктуры в месте проживания и связано с плотностью населения и средним доходом.

Такую карту строили еще в 2000 году, но с того момента многое изменилось. Сейчас же с использованием различных цифровых технологий построить такую карту получилось проще и быстрее. Ученые проанализировали данные Open Street Maps и Google за 2015 год, в которых содержится информация о скорости и расписании транспорта. В результате исследователи построили карту доступности города с разрешением в квадратный километр.

Оказалось, что области максимальной удаленности от города расположены в Сибири, на севере Канады, экваториальной зоне Южной Америки, а также в Сахаре и центральной Австралии. Больше, чем 80 процентов населения всего земного шара проживает в доступности в один час от города – а это 5,9 млрд человек.