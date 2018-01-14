Школьники и педагоги Казани примут участие в фестивале «Компьютерная страна»

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Учащиеся казанских школ 4 – 11-х классов и их учителя приглашаются для участия в XXII Межрегиональном открытом очно-дистанционном фестивале «Компьютерная страна», сообщается на портале мэрии столицы РТ.

Фестиваль будет проходить в два тура. Дистанционный этап стартует 8 февраля и продлится до 1 марта. Очный тур пройдет 27 – 28 марта в Самаре. Заявки на фестиваль принимаются до 8 февраля.

В программе фестиваля также пройдут дистанционная командная игра «Компьютерный марафон», открытые чемпионаты фестиваля по клубам среди педагогов и школьников (клуб преподавателей «Информационные технологии в школьном образовании»; клуб программистов; клуб web-мастеров; клуб видео и анимации; клуб робототехников и другие).

Также в рамках мероприятия состоятся выставка проектов клуба робототехников, открытый чемпионат геймеров, круглые столы для преподавателей, мастер-классы, игры, экскурсии, творческие лаборатории, мастерские.