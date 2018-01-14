Гостей международного велоконгресса ознакомят с маршрутами Альметьевска

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В феврале, в период проведения VI Международного зимнего велоконгресса, будет организован ознакомительный тур в Альметьевск, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Участники велоконгресса посетят Альметьевск, который первый в России в короткие сроки создал сеть безопасных круглогодичных велосипедных маршрутов, и смогут пообщаться с городской администрацией.

Проведение тура запланировано на период с 6 по 7 февраля. Ожидаемое количество участников – 30 человек. Если число желающих превысит количество мест, участники ознакомительного тура будут отобраны оргкомитетом по заполненным анкетам.

Анкету можно заполнить на официально сайте проекта (wcc2018.ru) до 20 декабря.