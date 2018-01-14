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Культура

70 японских кукол возрастом более тысячи лет выставит в Казани галерея «Хазинэ»

14 января 2018, 22:06

Выставка «Куклы Японии» была организована Посольством Страны восходящего солнца в России.
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(Казань, 14 января, «Татар-информ»). 18 января в Казани на площадке Национальной галереи «Хазинэ» откроется выставка «Куклы Японии», организованная в преддверии Года России и Японии Посольством Страны восходящего солнца. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

На выставке будет представлено 70 наиболее характерных образцов различных кукол, выполненных из фарфора, дерева и ткани.

Куклы в Японии – это, прежде всего, элемент изобразительной культуры и религиозной символики, и только потом – предмет для развлечений. Самые ранние образцы из обнаруженных в Японии кукол относятся к эпохе Дземон (10000 – 300 лет до н. э.). Это были глиняные, костяные и каменные фигурки, служившие оберегами от злых сил и болезней, покровителями семьи. Каждый вид кукол имеет свой смысл и предназначение и тесно связан с повседневной жизнью японцев.

В экспозицию вошли куклы, выполненные специально к Празднику девочек (3 марта) и Празднику мальчиков (5 мая). Этим красивым японским праздникам около тысячи лет. В эти дни каждая семья выставляет свой набор специальных кукол в знак молитвы о счастье своих детей. Темой для кукол стали и известные сцены из спектаклей театров Но, Бунраку и Кабуки, являющихся традиционными видами японского искусства. На выставке можно будет увидеть кукол, сделанных в Киото, чьи костюмы отличаются особой изысканной вышивкой. Или, например, куклы Ояма, отражающие различные стили одежды и моды японских женщин.

Выставка будет открыта для посещений до 20 февраля.


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