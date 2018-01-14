В экоакции РТ по очистке и благоустройству примут участие более тысячи волонтеров

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Более тысячи волонтеров уже подтвердили свое участие в масштабной республиканской акции по очистке и благоустройству территорий городов и районов республики под названием «ЭКОвесна-2018». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии РТ.

Мероприятия акции стартуют 1 апреля.

«На сегодня свое участие уже подтвердили чуть более тысячи активистов. В прошлом году в акциях приняли участие 1,2 млн татарстанцев. Думаю, что в Год волонтера мы сохраним столь высокие показатели. К примеру, одно из экологических движений Татарстана – “Будет чисто” – насчитывает более 8 тысяч молодых людей. Это лишь те, кто зарегистрировался на сайте. Подсчеты прошлых лет показывают, что активистов движения более 25 тысяч человек. Это те люди, которые ведут за собой сотни, тысячи жителей республики», – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Активисты «Будет чисто» планируют провести Год волонтера с широким размахом: намечены санитарные акции и высадка деревьев, эколого-просветительские мероприятия, сбор макулатуры, велопробеги, экологические уроки, профильные смены палаточного и стационарного типа, экологические дни в оздоровительных лагерях.

Впервые адресно для студентов татарстанские волонтеры планируют реализовать проект «Зеленая зачетка», где будут «проставлять» все экомероприятия (творческий фестиваль активистов экологического движения, экоквесты и т. д.).