Госдума сэкономила за год 706,3 млн рублей

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Госдума России сэкономила за прошлый год 706,3 млн рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

За счет уменьшения транспортных расходов удалось сберечь почти треть от общей суммы – 222,4 млн рублей. Для депутатов установили лимит на пользование автотранспортом.

Аудит госзакупок для нужд депутатов помог сберечь 130,8 млн рублей. Госдуме также удалось сэкономить 38 млн рублей на оплату авиауслуг для полетов за границу. Меньше, чем планировалось, потратили зарубежные командировочные и сэкономили 46,1 млн рублей.

Более 55 млн рублей Госдума сэкономила на оплате труда депутатов и их помощников. За неявку на пленарное заседание у депутатов вычитают некоторую сумму из зарплаты. Прогулов еще не было, но депутаты берут отпуска за свой счет, если не могут посетить заседание.

За прошлый год общий бюджет Госдумы превысил 9,8 млрд рублей. Сэкономленные средства направят в федеральный бюджет.