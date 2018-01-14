Жители Тукаевского района обсудят волнующие темы на сходах граждан

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). С 15 января в Тукаевском районе РТ начнутся сходы граждан, на которых местные жители смогут поднять волнующие их темы. Об этом сообщает газета «Светлый путь».

Стартуют собрания с Бурдинского и Мусабай-Заводского сельских поселений. На них руководство ответит на все вопросы.

До сходов можно будет обратиться к специалистам районных отделов и обслуживающих организаций. В частности, в мероприятиях будут принимать участие представители Центральной районной больницы, отдела социальной защиты, палаты земельных и имущественных отношений, газовой службы, службы электрообеспечения, Фонда социального страхования.