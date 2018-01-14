(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2018 году, а в этом году показатели роста достигнут пика впервые со времен финансового кризиса в 2008 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В этом году показатели роста мировой экономики достигнут пика впервые со времен финансового кризиса в 2008 году. Мировой ВВП вырастет на 3,1 процента (ожидался показатель в 2,9 процента). В следующем году рост мирового ВВП составит 3 процента вместо 2,9 процента. Рост мирового ВВП связан с увеличением объема инвестиций, промышленности и торговли.

В последующее десятилетие мировая экономика будет замедляться. Такой вывод Всемирный банк сделал, основываясь на цикличной природе экономики.

«Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3 процента. При этом этот рост может быть на 1,5 процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису», — сообщила ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.