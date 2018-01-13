Депутат ГД призвал внести блины и пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Александр Курдюмов выступил за внесение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО блинов и пельменей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пельмени я бы внес, блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах», – приводит агентство слова парламентария.

По словам Курдюмова, фракция ЛДПР оформит эту идею и предложит ее ЮНЕСКО.

Депутат уверен в несуществовании более вкусных продуктов, чем блины и пельмени. Кроме того, русские и россияне едят их всюду, и они нравятся иностранцам, добавил член нижней палаты Федерального Собрания.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО багет.