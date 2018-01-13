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Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО

13 января 2018, 22:54

Идею внести багет в список нематериального культурного наследия первыми выдвинули французские булочники.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку инициативе французских булочников и предложил внести багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает РБК.

«Багет – это повседневная жизнь французов, а хлеб – особая история, это утро, полдень и вечер французов каждый день», – приводит слова французского лидера Le Figaro.

Вчера, 12 января, делегация булочников по традиции поздравила Макрона с приходом нового года и подарила ему «королевскую галету» – пирог с миндальной начинкой и запеченной внутри фигуркой из фарфора, информировала радиостанция RFI.

Руководитель Французской конфедерации булочников и кондитеров (CNBPF) Доминик Анракт заметил, что включение багета в список ЮНЕСКО поможет сохранить традиции хлебопечения и поможет в работе 33 тыс. французских булочников.

«Багет – такой же символ Франции, как Эйфелева башня», – подчеркнул он. 


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