Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Он успешно приводнился в Тихом океане, сообщает разработавшая его корпорация SpaceX в своем Twitter’е.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing the second resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven commercial spacecraft. — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2018

Космический грузовик доставил с МКС около 1,86 т различных грузов. Среди них – 20 живых лабораторных мышей, на которых изучались способы снижения воздействия гравитации на мышечные ткани, передает РИА «Новости».

Кроме того, на Землю возвращены выращенные на орбите растения и образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна.

Это была уже 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на станцию с помощью грузовика Dragon, замечает ТАСС.

Корабль был запущен 15 декабря прошлого года с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9. Впервые в миссии участвовали два бывших в деле элемента. И возвращаемая капсула грузовика, и первая ступень ракеты ранее уже использовались.