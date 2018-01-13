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Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

13 января 2018, 20:50

Грузовик доставил с МКС почти две тонны различных грузов, включая 20 живых лабораторных мышей.
Корабль Dragon с грузом для МКС успешно вышел на орбиту
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Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане
SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
SpaceX Dragon привез на МКС воду, семена салата и лабораторных мышей

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Он успешно приводнился в Тихом океане, сообщает разработавшая его корпорация SpaceX в своем Twitter’е. 

Космический грузовик доставил с МКС около 1,86 т различных грузов. Среди них – 20 живых лабораторных мышей, на которых изучались способы снижения воздействия гравитации на мышечные ткани, передает РИА «Новости».

Кроме того, на Землю возвращены выращенные на орбите растения и образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна.

Это была уже 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на станцию с помощью грузовика Dragon, замечает ТАСС.

Корабль был запущен 15 декабря прошлого года с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9. Впервые в миссии участвовали два бывших в деле элемента. И возвращаемая капсула грузовика, и первая ступень ракеты ранее уже использовались.


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