Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Космический грузовой корабль Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Он успешно приводнился в Тихом океане, сообщает разработавшая его корпорация SpaceX в своем Twitter’е.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing the second resupply mission to and from the @Space_Station with a flight-proven commercial spacecraft.