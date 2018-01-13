«Зенит-Казань» в гостях разгромил «Газпром-Югру» в матче чемпионата России

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» одержали очередную «дежурную» победу в чемпионате российской Суперлиги – со счетом 3:0 в Сургуте команда из столицы Татарстана обыграла местную «Газпром-Югру». Хозяева площадки не смогли ничего противопоставить подопечным Владимира Алекно, несмотря на полурезервный состав «Зенита».

Казанцы в последнее время больше летают, чем тренируются – по словам главного тренера команды, длительные перелеты занимают много времени и откровенно исключают какой бы то ни было тренировочный процесс. Несмотря на это, «Зенит» по-прежнему идет в числе лидеров чемпионата и не допускает серьезных очковых потерь: в национальном первенстве казанцы уступили лишь «тезкам» из Санкт-Петербурга и «Белогорью». Для подопечных Алекно матч с «Газпром-Югрой» стал финишем турне Белгород – Новый Уренгой – Сургут, которое началось еще 6 января.

Сургутцев в этом сезоне изрядно потряхивает: разорвали контракт со связующим Михайло Митичем, исключили из состава молодого Аниона Семышева, в разгар чемпионата травмировался лидер команды Александр Чефранов. Все эти неурядицы в команда Рафаэля Хабибуллина серьезно сказались на результате – над «Югрой» маячит ситуация с непопаданием в плей-офф, поскольку в активе команды лишь семь побед в 18 матчах.

Оба наставника выставили на этот матч в чем-то экспериментальные составы. Владимир Алекно вместе с привычными лидерами «Зенита» – связующим Александром Бутько, блокирующим Артемом Вольвичем и доигровщиком Вильфредо Леоном выпустил резервистов: диагонального Никиту Алексеева, блокирующего Александра Гуцалюка и доигровщика Максима Пантелеймоненко. Позицию либеро наставник казанцев также доверил резервисту Валентину Кроткову, который не так часто появляется на площадке. Рафаэль Хабибуллин отправил воевать с Казанью связующего Артема Хабибуллина, доигровщиков Александра Платонова и Горана Белицу, блокирующих Алексея Сафонова и Петара Крсмановича, диагонального Александра Чефранова и либеро Евгения Андреева.

Первый сет стал сущим кошмаром для подопечных Рафаэля Хабибулина: они не сумели набрать больше десяти очков. Начался игровой отрезок с рывка «Зенита» 6:2 – наставник «Югры» тут же попытался сбить игру казанцев тайм-аутом, но безрезультатно. У хозяев возникли проблема с приемом планера: их буквально затерзали неприятными подачами Вольвич и Гуцалюк. Контригры от сургутцев практически не было, мяч буквально валился у них из рук. Совершенно космический сет провел Вольвич – 5 блоков, эйс и два из двух в атаке. Также активно работал в нападении Алексеев: диагональный получает не так много игрового времени, но практически всегда пользуется своими шансами. Наставник хозяев пытался «дергать» игру перерывами и заменами, но «зенитовцы» не обращали на это ровным счетом никакого внимания. Как итог – убедительная победа казанцев в партии с разрывом в 15 (!) очков.

«Югра» быстро отошла от такого унизительного поражения и на старте второй партии упорно сопротивлялась «Зениту» – к первому техническому перерыву гости вели всего два очка (6:8). Во многом этому поспособствовала надежная игра сургутских блокирующих: они смогли стабилизировать первый темп и регулярно приносить очки своей команде. Несмотря на это, гости все равно были не несколько шагов впереди. Вскоре наставник гостей сменил связующего – вместо Бутько на площадке появился Лоран Алекно. Игра «Зенита» при этом совсем не поменялась: к концу сета казанцы подошли с комфортным пятиочковым преимуществом (14:19). Заполучить такой отрыв им помогли минимальное количество ошибок на подаче и стабильная доигровка. В концовке сета два очка подряд для Казани добыл Пантелеймоненко, а закончил все одной атакой Леон.

Именно в третьем сете хозяева были ближе всего к локальному успеху в конкретном игровом отрезке. Начало партии вновь получилось крайне упорным, и подопечным Хабибуллина удалось не отпустить соперника далеко в дебюте сета (7:7). Вскоре сургутяне и вовсе чуть ли не впервые в матче вышли вперед: Белица впечатал отличный эйс, а Хабибуллин организовал неожиданную для всех скидку (14:12). Все испортила никудышная игра в приеме и досадные ошибки в атаке – «Зенит» на подаче Михайлова совершил шестиочковый рывок, сумев сравнять счет и выйти вперед. К тому моменту хозяева остались без главного тренера: Рафаэль Хабибуллин увидел перед собой красную карточку от арбитра и был вынужден покинуть скамейку. В итоге к решающим минутам Кзань вновь имела преимущество в 5 очков и чувствовала себя комфортно. Говорить о какой бы то ни было интриге не приходилось – гости, главный тренер которых был на месте, уверенно довели игру до победы в сете и матче. 3:0: «Зенит» привозит из гостевого турне 7 очков из 9 возможных.

Волейбол, мужчины. Чемпионат Российской Суперлиги сезона 2017/2018. 19-й тур.

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит-Казань» – 0:3 (10:25, 17:25, 19:25).