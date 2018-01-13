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Общество

Две тысячи челнинцев отпраздновали Старый Новый год на площади Азатлык

13 января 2018, 21:59

В рамках праздничной программы «Здравствуй, Старый Новый год!» для жителей Автограда подготовили взрослую и две детские площадки.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Сегодня на площади Азатлык в Набережных Челнах около 2 тыс. горожан отпраздновали Старый Новый год, пишут «Челнинские известия».

В рамках праздничной программы «Здравствуй, Старый Новый год!» для жителей Автограда подготовили взрослую и две детские площадки. На каждой из них горожане могли найти множество развлечений.

Детвору привлекла площадка «Экият», где аниматоры перенесли ребят в настоящую сказку. А любители зимних забав в этот вечер катались с горки на тюбингах или по льду на коньках.

Также во время празднования состоялось фаер-шоу, в ходе которого артисты продемонстрировали умелое обращение с огнем. Позже с главной сцены гостей праздника поздравили Дед Мороз, Снегурочка, Кыш Бабай и Кар Кызы.


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