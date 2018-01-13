Олег Грамс: Были бы счастливы, если бы на гандбол везде ходили как в Казани

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вратарь сборной России по гандболу Олег Грамс прокомментировал победу над командой Финляндии в заключительном матче предквалификационного отбора на чемпионат мира 2019 года.

По словам Грамса, в столице Татарстана ответственно подошли к организации игры. «Казань подготовилась к матчу на высшем уровне – инфраструктура, зал, публика. Болельщики сегодня отлично поддержали нашу сборную. От пребывания в Казани остались только приятные впечатления. Несмотря на то, что мы досрочно вышли из группы, дома не хотелось играть плохо или проигрывать. Тем более в Казань гандбол приехал впервые. Нельзя было показывать некрасивую или плохую игру. Это мотивировало нас, и нам удалось сегодня и порадовать зрителей, и получить удовлетворение от своей игры», – заметил он.

«К тому, что сборная играет по всей России, отношусь положительно. Для игроков это, конечно, не очень удобно, постоянные перелеты. Но для развития гандбола это намного важнее. Я считаю, что это правильно – играть в разных городах, показывать людям гандбол. Сегодня пришли 4,9 тыс. болельщиков? Это хорошие цифры. Если бы в каждом городе так ходили, мы бы были счастливы», – подчеркнул голкипер.

Грамс также заявил, что игра команды не идеальна, но у россиян будет время подготовиться к стыковым играм. «В нашей игре есть некоторые неровности, но у нас есть время для подготовки. Мы уже вышли в плей-офф, будем ждать своего соперника по стыкам, будем биться за путевку на чемпионат мира. Работы еще предстоит много, но уже сейчас видна положительная динамика. Соглашусь, что уровень России пока сложно оценивать на фоне сборных Люксембурга, Финляндии. Думаю, перед стыковыми матчами мы будем играть товарищеские встречи с командами посерьезнее», – заключил вратарь.

Россияне в заключительном матче предварительной квалификации чемпионата мира 2019 года обыграли финнов в Казани со счетом 36:26. Лучшими игроками матча признаны вратарь сборной России Олег Грамс и левый полусредний сборной Финляндии Нико Ренберг.