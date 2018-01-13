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Земан стал лидером первого тура президентских выборов в Чехии

13 января 2018, 18:54

Земан стал лидером первого тура президентских выборов в Чехии Во второй тур выборов, который состоится 26 – 27 января, выходят Земан и его основной соперник Драгош.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Действующий Президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов главы государства после подсчета 90,3 процента голосов избирателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство «Рейтер».

По имеющимся данным, Земана поддержали 39,8 процента принявших участие в голосовании.

За его основного конкурента – бывшего президента чешской Академии наук Иржи Драгоша отдали свои голоса 26,02 процента избирателей.

Первый тур президентских выборов прошел в Чехии вчера и сегодня, 12 и 13 января. Второй, в который выходят Земан и Драгош, состоится 26 и 27 января. 


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