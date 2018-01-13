В Казани наградили победителей турнира по хоккею среди дворовых команд

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Казани на площадке хоккейной коробки школы № 150 состоялся финальный матч и церемония награждения победителей Первого городского турнира по хоккею среди дворовых команд на открытом льду. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы России Ольги Павловой.

Поддержку юным хоккеистам оказали главные партнеры соревнований – вице-президент Федерации хоккея РТ Кирилл Голубев, известный хоккеист Данис Зарипов и его компания по производству хоккейных клюшек «Заряд», директор республиканского центра «Лето» Минспорта РТ Раиль Муратшин.

Награждая победителей и призеров, Ольга Павлова отметила хорошую организацию турнира и большой личный вклад в проведение мероприятия рядовых дворовых тренеров и фанатов детского спорта.

В этом году в финальной части турнира участвовали 20 дворовых команд и более 200 юных спортсменов. Первое место заняла команда «Беркет» подросткового клуба «Юни».

Победители и призеры соревнований получили в подарок комплекты хоккейной формы, клюшки и коньки. Специальными призами организаторы также отметили лучшего игрока, лучшего вратаря и лучшего бомбардира.