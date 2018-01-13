Роман Остащенко: «На матч против финнов мы должны были настроиться лучше»

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по гандболу Роман Остащенко прокомментировал победу команды над сборной Финляндии и поделился впечатлениями о Казани.



По словам Остащенко, российская сборная провела два разных тайма. «На первый тайм мы не особо сильно настроились. Я с трибун даже услышал, что мы играем с дворовой командой и так играть нельзя. Это очень сильно разозлило, и на второй тайм мы вышли собранно, несмотря на некоторые провалы в игре. Настроиться на матч было тяжело, поскольку турнирную задачу мы решили. Но все равно хотелось порадовать болельщиков, и так начинать игру нельзя. С такой командой мы должны были лучше настроиться», – признал он.

«Причины моей мотивации? У меня два дня назад родился сын, теперь я все буду делать для него, стараться больше бегать и прыгать. Второе – я играю немного, на моей позиции выступает Тимур Дибиров. Он отличный игрок, и пока мне доверяют меньше, чем ему, но я хочу доказать себе и тренерам, что могу играть на высшем уровне», – подчеркнул Остащенко.



Гандболист отметил, что ему понравилось играть в столице Татарстана: «Атмосфера очень хорошая в Казани, не ждали, что придет столько болельщиков. Гандбол в России не считается популярным видом спорта. Но, надеюсь, после сегодняшнего матча в Казани появятся команды профессионалов, люди будут ходить на матчи. В Казани очень понравилось. Единственное – очень холодно».



Россияне в заключительном матче предварительной квалификации чемпионата мира 2019 года обыграли финнов в Казани со счетом 36:26. Лучшими игроками матча признаны вратарь сборной России Олег Грамс и левый полусредний сборной Финляндии Нико Ренберг.