Эдуард Кокшаров: «Знали, что мы заведомо сильнее сборной Финляндии»

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров после победы в Казани над сборной Финляндии отметил, что доволен выходом своей команды в стыковые матчи отбора к чемпионату мира 2019 года.

Именно это было главной задачей сборной, с которой игроки, по словам тренера, успешно справились. «Была установка на игру, ей я доволен процентов на 60 – не было выполнено тех задач, которые мы ставили перед командой в полном объеме. Конечно, мы заведомо знали, что мы сильнее сборной Финляндии. Тяжело было мотивировать ребят на эту игру, но они профессионалы и постарались выполнить свою работу на достойном уровне», – подчеркнул специалист.

«По десятибалльной шкале состояние сборной сейчас я оценю на твердую пятерку – нам нужно прибавлять в понимании гандбола, в технике и тактике, в сыгранности, в желании, в физике. Нужно желание прогрессировать от самих ребят, и я вижу, что оно есть. Думаю, что общими усилиями все получится», – сказал Кокшаров.

Также наставник российской команды прокомментировал формирование состава: «Людей, на которых можно надеяться, мы изначально знали. Я рад, что у нас появляются игроки, которых можно выпустить на площадку в тяжелую минуту. Не хочу никого выделять, но три-четыре игрока на протяжении этого предквалификационного турнира доказали свое право быть в этой команд».

«Дибиров? В его росте нет моей персональной заслуги, это индивидуальные качества игрока. Он большой профессионал и в очередной раз доказал свой высокий уровень», – добавил тренер.

Россияне в заключительном матче предварительной квалификации чемпионата мира 2019 года обыграли финнов в Казани со счетом 36:26. Лучшими игроками матча признаны вратарь сборной России Олег Грамс и левый полусредний сборной Финляндии Нико Ренберг.