Лучшие из участников конкурса кряшенской песни «Туым жондозы» выступили в Казани

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тугая прошел гала-концерт Х конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской народной песни «Туым жондозы» («Рождественская звезда»). Состоялись выступления лучшие из 5 тыс. участников фестиваля за десять лет его существования.

На юбилейный концерт были приглашены самые яркие участники предыдущих фестивалей, победители конкурса и звезды эстрады, а также победительницы республиканского конкурса «Кряшен чибяре».

«В этом году впервые за десять лет мы не стали проводить конкурс. Сегодня выступят лучшие участники за все время существования фестиваля. Многие из них уже выросли и стали сами помогать юным талантам», – заметила руководитель Общественной организации кряшен РТ Людмила Белоусова.

За прошедшие годы кряшенские коллективы появились во многих уголках республики, поэтому было принято решение проводить конкурсы отдельно для каждого района, добавила она.

С каждым годом желающих попасть на вокальный конкурс становится все больше – на него съезжаются кряшены не только из муниципалитетов Татарстана, но и из Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и даже Челябинской области.

По традиции жюри конкурса-фестиваля возглавил фольклорист, член Союза композиторов России, доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств Татарстана, кандидат искусствоведения Геннадий Макаров. Вместе с ним на протяжении многих лет таланты оценивают художественный руководитель Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», заслуженная артистка Татарстана Эльмира Кашапова и научный сотрудник Центра развития традиционной культуры Министерства культуры республики, главный хормейстер ансамбля «Бермянчек» Эльвира Камалова (обладательница первого Гран-при конкурса).

Геннадий Макаров рассказал, как менялся сам конкурс и изменялись его участники. «Разница колоссальная! В начале мы были рады всем. Пели и под фонограмму, и эстрадные песни. Постепенно мы направляли требования в нужное нам русло и поддерживали тех, кто исполнял песни в традиционной манере своего края. Этим мы добивались сохранения исконных традиций, характерных для каждого района», – пояснил председатель жюри.

При этом он отметил, что оценивать детей сложнее, чем взрослых. «У городских детей больше информации, но меньше традиций. Дети из села не понимали ценности пения, и мы старались воспитать в них правильное ориентирование в том, что действительно важно», – добавил эксперт.

Участники фестиваля выступали в народных костюмах, не только пели, но и танцевали и играли на музыкальных инструментах, демонстрируя многочисленные таланты. Многие выступления напоминали маленькие театральные постановки.

«В 2012 году я впервые приняла участие в конкурсе, была самой младшей. Тогда я исполнила народную песню своего Мамадышского района и заняла первое место. Победа вдохновила меня на участие в других конкурсах, я окончила музыкальный колледж, а теперь учусь у Венеры Ганиевой», – рассказала участница конкурса Ольга Бочкова.

Сегодня всех конкурсантов наградили в разных номинациях: самый лучший костюм, самый юный участник, лучший исполнитель и так далее. В качестве награды им вручили статуэтки в форме звезды и дипломы, а самым юным – мягкие игрушки на память.

Конкурс песни «Туым жондозы» создан для развития и сохранения кряшенской народной музыки и продвижения ее исполнителей. Он был учрежден Общественной организацией кряшен Республики Татарстан, со временем к ней присоединились Республиканская культурно-просветительская газета кряшен «Туганайлар» и Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек».