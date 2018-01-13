Глеб Калараш: «Игрой и атмосферой в Казани мы остались довольны»

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по гандболу Глеб Калараш после победы над командой Финляндии в Казани отметил, что россияне получилт удовлетворение от игры и от обстановки в «Баскет-холле».

«По большей части мы довольны своей игрой в матче против Финляндии. Были моменты, где случалось недопонимание между ребятами, поскольку у нас играла молодежь. Но в целом и игрой, и атмосферой в Казани мы остались довольны», – заметил он.

«В группе квалификации к чемпионату мира мы выиграли все матчи с большим преимуществом без каких-либо вопросов, заняли первой место и прошли дальше – конечно, довольны итогом группового этапа. Сейчас очень тяжело рассуждать о будущем сопернике по стыковым матчам. Мы наблюдаем за чемпионатом Европы, который проходит сейчас, будем смотреть на команды, на их составы, на результат. Уже после чемпионата узнаем команды, занявшие с 6-го по 12-е место, и будем, скажем так, держать пальцы крестиком, чтобы нам попалась та или иная команда. Прошлый матч против финнов получился чуть более сложным, потому что была долгая дорога, мы были еще не так сыграны, да и играли на выезде», – добавил Калараш.

Россияне в заключительном матче предварительной квалификации чемпионата мира 2019 года обыграли финнов в Казани со счетом 36:26. Лучшими игроками матча стали вратарь сборной России Олег Грамс и левый полусредний сборной Финляндии Нико Ренберг.