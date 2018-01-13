В Челнах горел продуктовый магазин

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Челнах сгорела витрина-холодильник в продуктовом магазине в Новом городе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о едком запахе дыма, идущем из магазина на первом этаже жилого дома, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах сегодня в 6.53. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №55.

Пожарные вскрыли при помощи болгарки металлическую дверь магазина и в считанные минуты потушили горящее торговое оборудование.

При пожаре никто не пострадал. Сумма спасенного имущества составляет 50 тысяч рублей.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.