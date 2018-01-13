(Казань, 14 января, «Татар-информ»). ОМОН Управления Росгвардии по РТ отметил 13-ю годовщину со дня образования отряда, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В казанском ОМОН Росгвардии прошло мероприятие, посвященное тринадцатой годовщине со дня образования подразделения. Гостям праздника продемонстрировали работу кинологического подразделения, а также устроили выставку вооружения и специальной техники.

Для желающих помериться ловкостью и силой были организованы спортивные эстафеты, а также соревнования, где участники состязались в перетягивании каната и выясняли сильнейшего в метании гири. Юные гости отряда спецназа с большим удовольствием покатались верхом на лошади и в специальном бронеавтомобиле «Тигр», а также поучаствовали в веселых конкурсах. Все это время рядом с площадкой работала полевая кухня.





После мероприятий на открытом воздухе торжество продолжилось в зале, где собрались сотрудники отряда, члены их семей и ветераны подразделения. С приветственными словами в адрес личного состава ОМОН и членов их семей выступили врио начальника Управления Росгвардии по РТ полковник Сергей Якушев и командир отряда полковник полиции Ильдар Хуснутдинов.



Они отметили, что профессия сотрудника ОМОН была и остается одной из самых почетных и легендарных. При этом, ежедневный нелегкий и полный опасности труд сотрудников отряда сформировал образ профессионала, противостоящего преступным посягательствам.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, проявленный профессионализм и инициативу награды получили отличившиеся в службе сотрудники отряда. В завершение мероприятия прозвучало музыкальное поздравление от музыкантов военного оркестра Управления Росгвардии по РТ.