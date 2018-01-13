Инспекторы ГИМС спасли провалившегося под лед Волги казанца

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Инспекторы ГИМС спасли провалившегося под лед Волги жителя Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В первом часу дня 37-летний мужчина провалился под лед и по пояс ушел в воду. Произошло это на Волге в районе 774 километра вблизи поселка Октябрьский.

Мужчина смог своими силами вылезти на лед. В этот момент его заметили спасатели Казанского поисково-спасательного отряда, которые патрулировали этот район на судне на воздушной подушке СВП «Нептун-11».

Мужчину инспекторы ГИМС доставили на берег, откуда его на своей машине забрала мать.