Министру образования Татарстана разрешили иметь двух первых заместителей

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Новый министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов может иметь двух первых заместителей, а не одного, как было ранее.

Соответствующее постановление Кабмина РТ 29 декабря 2017 года подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В тот же день первым заместителем главы Минобрнауки региона был назначен бывший руководитель Управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин.

Аналогичную должность в аппарате министерства с августа 2014 года занимает Андрей Поминов (обычным заместителем министра он стал еще в 2007 году).