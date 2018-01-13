Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника, Наука и образование

Министру образования Татарстана разрешили иметь двух первых заместителей

13 января 2018, 17:07

Должности первых заместителей главы ведомства сейчас занимают Андрей Поминов и Ильсур Хадиуллин.
167,4 млн. рублей выделят в 2014 году на программу сохранения и развития государственных языков в РТ
2-я международная конференция «Электронная школа-2013» пройдет в Казани
Зимняя спартакиада работников образования пройдет в Татарстане
Более 1 млн. руб. потратило Минобрнауки РТ на оплату завышенного потребления электроэнергии
Пресс-служба Минобрнауки РТ получила всероссийское «Признание»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Новый министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов может иметь двух первых заместителей, а не одного, как было ранее.

Соответствующее постановление Кабмина РТ 29 декабря 2017 года подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В тот же день первым заместителем главы Минобрнауки региона был назначен бывший руководитель Управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин.

Аналогичную должность в аппарате министерства с августа 2014 года занимает Андрей Поминов (обычным заместителем министра он стал еще в 2007 году). 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter