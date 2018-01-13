Победителя «Евровидения-2017» выписали из больницы после пересадки сердца

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Португальского певца Сальвадора Собрала, победившего на конкурсе «Евровидение-2017», выписали из больницы после успешной пересадки сердца, сообщает ТАСС.

Оперировал 27-летнего артиста врач Мигель Абекасис. По его словам, Собрал был готов к операции и понимал всю сложность процедуры.

В клинике «Санта-Крус» рассказали, что реабилитация музыканта протекала без осложнений. Однако, по словам врачей, ему требуется беречь себя и избегать большого скопления людей.

Салвадор Собрал победил на конкурсе, исполнив песню Amar pelos dois («Любить за двоих»). Слова к композиции написала его сестра. Музыкант не мог участвовать во всех репетициях и пресс-конференциях «Евровидения», участие от его имени также принимала сестра.

В 2018 году конкурс пройдет в Лиссабоне. Россию на нем представит Юлия Самойлова.