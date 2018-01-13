Студентка КФУ попала в 1/8 финала конкурса красоты «Краса Вселенной 2018»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Студентка Казанского (Приволжского) федерального университета Арина Алексеева стала участницей 1/8 финала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2018». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Принять участие в конкурсе может любая незамужняя и не имеющая детей девушка выше 165 см в возрасте от 18 до 26 лет. В отборочных этапах примут участие конкурсантки из 100 стран мира.

В финал выйдут всего 15 участниц. Вполне возможно, что он будет организован в Антарктиде.

Отличие этого конкурса от аналогичных международных проектов заключается в том, что участница не обязательно должна обладать титулами, выигранными у себя в стране, а также не обязательно должна иметь модельный опыт.





В состав жюри войдут обладательница титула «Краса Вселенной 2017» Анна Муминова из Таджикистана, продюсер и председатель жюри конкурса «Краса Вселенной» Леонид Хромов из России, обладательница титула «Королева Рунета 2015» Елена Козуб и другие.



Победительница получит денежный приз и подарки на общую сумму 50 тыс. долларов, титул «Краса Вселенной 2018» и корону, а также подарки от партнеров конкурса.