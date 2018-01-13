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Сторонник КПРФ скончался в ходе предвыборной встречи с Грудининым

13 января 2018, 16:27

По предложению Зюганова собравшиеся в ЦДЛ сторонники коммунистов почтили память соратника минутой молчания.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Сторонник КПРФ, руководитель одного из советов ветеранов скоропостижно скончался в ходе встречи кандидата в Президенты России от партии Павла Грудинина со своими доверенными лицами. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходила сегодня в Центральном доме литераторов в Москве. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов обратился к залу с призывом почтить память соратника минутой молчания.

В помещении присутствовал профессиональный врач, оказавший помощь общественнику, да и машина скорой помощи приехала через десять минут после вызова, однако медики не смогли ничем помочь, заметил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

По его словам, причиной мгновенной смерти стала какая-то неожиданно обнаружившаяся болезнь, передает РИА «Новости».


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