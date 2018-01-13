В Аксубаевском районе в собственном доме сгорел мужчина

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В частном доме в деревне Сосновка в Аксубаевском районе в доме сгорел мужчина, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Аксубаевском районе сегодня в 7.20. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №102.

К приезду пожарных соседи сами потушили возгорание в бревенчатом одноэтажном доме. Сгорел дощатый топчан за печкой. Там спал хозяин дома – 47-летний мужчина. Он умер, не просыпаясь.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.