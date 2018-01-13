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Общество, Hi-Tech

Соцсеть «ВКонтакте» попала в список пиратских ресурсов

13 января 2018, 17:21

По мнению американцев, «ВКонтакте» нарушает права интеллектуальной собственности.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министерство торговли Соединенных Штатов внесло социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов, сообщает «Интерфакс».

По мнению американцев, российская соцсеть нарушает права интеллектуальной собственности.

Два года назад Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», подписала ряд договоров с правообладателями музыкальной продукции – Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, чтобы получить доступ к лицензионному контенту.

Несмотря на это, соцсеть продолжает нарушать права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов, следует из доклада американского ведомства.

 


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