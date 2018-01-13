Соцсеть «ВКонтакте» попала в список пиратских ресурсов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министерство торговли Соединенных Штатов внесло социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов, сообщает «Интерфакс».

По мнению американцев, российская соцсеть нарушает права интеллектуальной собственности.

Два года назад Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», подписала ряд договоров с правообладателями музыкальной продукции – Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, чтобы получить доступ к лицензионному контенту.

Несмотря на это, соцсеть продолжает нарушать права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов, следует из доклада американского ведомства.