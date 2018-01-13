Украина за посещение Крыма запретила въезд 1,5 тыс. иностранцев

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). За посещение Крымского полуострова Украина запретила въезд примерно 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Среди лиц, которым на три года запретили посещать страну, – «более сотни артистов и деятелей культуры».

В прошлом, 2017 году украинские пограничники составили на нарушивших законодательство страны о порядке въезда на территорию полуострова и выезда с нее почти 2,3 тыс. административных протоколов. Выявлено более 810 иностранцев, предположительно посещавших Крым.

При этом с начала текущего года установлены уже более 30 иностранных граждан, совершивших поездки на полуостров, присоединение которого к России Украина не признает.