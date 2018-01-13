Все новости Татарстан Россия

Политика, Общество

Украина за посещение Крыма запретила въезд 1,5 тыс. иностранцев

13 января 2018, 16:11

Среди нарушителей украинского законодательства – «более сотни артистов и деятелей культуры».
Климкин пообещал «достать» работающие в Крыму западные компании
В Крыму отреагировали на планы Киева вернуть полуостров путем давления и санкций
Глава МИД Украины заявил об усилении давления на Россию из-за Крыма
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Порошенко призвал к созданию «группы друзей деоккупации Крыма»

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). За посещение Крымского полуострова Украина запретила въезд примерно 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Среди лиц, которым на три года запретили посещать страну, – «более сотни артистов и деятелей культуры».

В прошлом, 2017 году украинские пограничники составили на нарушивших законодательство страны о порядке въезда на территорию полуострова и выезда с нее почти 2,3 тыс. административных протоколов. Выявлено более 810 иностранцев, предположительно посещавших Крым.

При этом с начала текущего года установлены уже более 30 иностранных граждан, совершивших поездки на полуостров, присоединение которого к России Украина не признает. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter