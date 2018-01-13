Экс-директор КАМАЗа стал почетным гражданином Набережных Челнов

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Бывший генеральный директор КАМАЗа Василий Фаустов стал почетным гражданином Набережных Челнов. Почетный знак ему вручил мэр города Наиль Магдеев, сообщает «Челны 24».

Василий Фаустов был вторым по счету генеральным директором автогиганта, возглавляя его в 1981 – 1987 годах.

За шесть лет его работы выпуск грузовых машин увеличился с 85 тыс. до 128 тыс. в год, а в 1987-м на заводе стали выпускать микролитражные автомобили «Ока». При Фаустове прекратилась текучка кадров на главном сборочном конвейере.

В 1987 году Фаустов продолжил карьеру в Москве на должности первого заместителя председателя Госснаба СССР. С 2000-го по 2003 год работал главным специалистом в представительстве КАМАЗа в столице России.

Василий Фаустов награжден орденами Ленина, «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.