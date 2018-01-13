Минобороны планирует обеспечить завод имени Горького заказами на ближайшие десять лет

(Зеленодольск, 13 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Министерство обороны РФ планирует обеспечить Зеленодольский завод имени А. М. Горького заказами на ближайшие десять лет. Об этом сегодня во время закладки патрульного корабля проекта 22160 «Николай Сипягин» в Зеленодольске сообщил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

«Верховным главнокомандующим в конце прошлого года была подписана новая государственная программа вооружений. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом и, конечно, для вас найдется работа. Я считаю, что мы с руководством завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет», – сказал он.

Приоритет будет отдаваться постройке кораблей ближней морской зоны. Речь идет о малых ракетных кораблях, патрульных кораблях и малых корветах.

«Зеленодольский завод качественно и в срок все эти корабли может строить. Я думаю, он продолжит их строительство в ближайшие десять лет, потому что нужда в кораблях подобного класса у Военно-морского флота сохраняется», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

В связи с приобретением новых активов у предприятия появляется новая ниша по строительству кораблей вспомогательного типа, отметил Борисов. «Сейчас на презентации нам докладывал директор, что у них есть серьезные проработки вместе с Зеленодольским конструкторским бюро по кораблям арктического плана, которые тоже нам очень интересны», – пояснил он.

Заместитель министра обороны не стал делать прогнозов на будущее, заметив, что вся работа будет идти в рамках госпрограммы вооружений. «Все параметры там (в программе – прим. Т-и) определены, работы будет много», – подытожил Юрий Борисов.