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В парке «Ушковские острова» Менделеевска отпраздновали Старый Новый год

13 января 2018, 23:25

На территории парка провели масштабную новогоднюю ярмарку.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Территория парка «Ушковские острова» стала главной новогодней площадкой в день празднования Старого Нового года, сообщает ИЦ «Менделеевск».

На территории парка провели масштабную ярмарку. На ней расположились лавки с сувенирами, павильоны с блинами и сладостями, также была представлена сельскохозяйственная продукция.

Открыл ярмарку и поздравил менделеевцев со Старым Новым годом глава района Валерий Чершинцев. Он выразил надежду, что проведение подобных ярмарок станет доброй традицией в городе.

Организаторы ярмарки танцевали, угощали гостей горячим чаем и веселились на площади, а представители сельского хозяйства предлагали продукцию по демократичным ценам.

Праздничные гулянья продолжились песнями и танцами, несмотря на мороз.

 


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