В парке «Ушковские острова» Менделеевска отпраздновали Старый Новый год

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Территория парка «Ушковские острова» стала главной новогодней площадкой в день празднования Старого Нового года, сообщает ИЦ «Менделеевск».
На территории парка провели масштабную ярмарку. На ней расположились лавки с сувенирами, павильоны с блинами и сладостями, также была представлена сельскохозяйственная продукция.
Открыл ярмарку и поздравил менделеевцев со Старым Новым годом глава района Валерий Чершинцев. Он выразил надежду, что проведение подобных ярмарок станет доброй традицией в городе.
Организаторы ярмарки танцевали, угощали гостей горячим чаем и веселились на площади, а представители сельского хозяйства предлагали продукцию по демократичным ценам.
Праздничные гулянья продолжились песнями и танцами, несмотря на мороз.