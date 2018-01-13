В Киеве ограбили и осквернили храм в честь иконы Казанской Божьей Матери

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Казанской Божьей Матери в Киеве, передает РИА Новости.

Сейчас на Украине действуют четыре церкви православного обряда – признанная всеми поместными православными церквями мира Украинская православная церковь Московского патриархата (та же, что и в России), а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Украинская греко-католическая церковь (церковь внешне и обрядами схожа с православной, но находится в подчинении Папы Римского).

Храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Казанской Божьей Матери при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук Украины находится на стадии завершения строительства.

В ночь на 12 января был неизвестные украли напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Также были украдены навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые находились в помещении храма.